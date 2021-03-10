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إنقاذ 187 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

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إنقاذ 187 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إنقاذ 187 مهاجرًا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

مصراوي Masrawy

09:28 م الأربعاء 10 مارس 2021

روما - (د ب أ)

اكتشف خفر السواحل الإيطالي وسلطات أخرى ثلاثة قوارب تحمل مهاجرين بالقرب من سواحل جزيرة لامبيدوزا في غضون عدة ساعات ونقلتهم بعد ذلك إلى بر الأمان.

وذكرت وكالة أنباء أدنكرونوس، اليوم الأربعاء أنه تم السماح لـ187 شخصًا بدخول إيطاليا منذ ظهر اليوم الثلاثاء، وكثير منهم من إفريقيا.

وتم أخذ قارب يقل 53 شخصًا، من بينهم قاصرون، على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بالقرب من الجزيرة. وأوقفت سفينة شرطة أخرى قاربًا على متنه 19 مهاجرًا، واكتشفت السلطات زورقا آخر كان يقل 115 مهاجرًا.

وفي كل عام، يقوم آلاف المهاجرين بالعبور الخطير من تونس وليبيا إلى أوروبا.

ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما يقرب من 6 آلاف مهاجرًا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام.

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