القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1442 هجرية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف، مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد فيها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة وكفاحه العظيم في سبيل دعوته ورسالته المشرقة إلى الإنسانية، فكرمه الله بتلك المعجزة الكبرى بإسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى ما رأى عند سدرة المنتهى.

وأضاف: الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وألقى اللواء أركان حرب عماد شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة اتباع أخلاقيات الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد واحترام حقوق الإنسان الذي كرمه الله.

وشدد على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.