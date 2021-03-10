أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

Print
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

مصراوي Masrawy

09:09 م الأربعاء 10 مارس 2021


كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1442 هجرية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف، مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد فيها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تعظيماً وإجلالاً لصاحب هذه الذكرى العطرة وكفاحه العظيم في سبيل دعوته ورسالته المشرقة إلى الإنسانية، فكرمه الله بتلك المعجزة الكبرى بإسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلى ليرى من آيات ربه الكبرى ما رأى عند سدرة المنتهى.

وأضاف: الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً.

وألقى اللواء أركان حرب عماد شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة اتباع أخلاقيات الرسول الكريم الذي أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد واحترام حقوق الإنسان الذي كرمه الله.

وشدد على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية