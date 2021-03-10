"الثقافة" تفتتح مركزا لتنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد.. صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن افتتاح مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وانطلاق الدراسة به تحت إشراف المخرج محمد صابر والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 .

وقالت عبدالدايم: إن تأسيس مركز لتنمية المواهب بمحافظة بورسعيد يأتي استمرارا لخطط تبني النابغين في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني باعتباره نافذة جديدة لاكتشاف المتميزين.

وأشارت إلى أن المركز يضم فصلا لتعليم العزف على آلة السمسمية، وذلك بهدف إعادة إحياء أحد الموروثات الفنية المميزة للموسيقى الخاصة بمحافظات قناة السويس، هذا إلى جانب فصول لتعليم الموسيقى والغناء، الفنون التشكيلية، البالية والفنون المسرحية.

وأكدت على أن النشء والشباب عماد الوطن وأحد الركائز والدعائم الأساسية في بناء المستقبل والنواة لخلق جيل جديد يحمل راية القوى الناعمة التي تعد أحد الوسائل الفعالة لحفظ الهوية المصرية.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب ببورسعيد يقبل الدارسين في فصل الموسيقى والغناء من عمر 7 سنوات وفصل الفنون التشكيلية يقبل الأطفال من سن 6 سنوات أما فصل البالية يشارك فيه الأطفال المؤهلين لهذا النوع من الفنون نظرا لطبيعته الخاصة بحيث يستوعب الأطفال من عمر 5 سنوات وتستمر الفترة التدريبية الواحدة 3 شهور من خلال أساتذة متخصصين للعمل على صقل مواهب الأطفال وتحسين أدائهم مع إنشاء قاعدة متكاملة بيانات خاصة بالدارسين.