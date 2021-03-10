أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس: السلطات السويسرية حولت 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة إلى البلاد

Print
تونس: السلطات السويسرية حولت 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة إلى البلاد تونس: السلطات السويسرية حولت 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة إلى البلاد

مصراوي Masrawy

08:57 م الأربعاء 10 مارس 2021

تونس - (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات السويسرية حولت حوالي 5ر3 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي، في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن هذه التحويلات تأتي في إطار قضية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه، وتبعًا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وأشار البيان أن المبلغ الذي تم تحويله يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، ولكن استرجاعه يعد دليلاً على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت رئاسة الجمهورية التونسية، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، بحسب البيان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية