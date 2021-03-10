جونسون لروحاني: بريطانيا ملتزمة بإنجاح الاتفاق النووي

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لندن - (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني طالبه فيه بالإفراج الفوري عن الإيرانية البريطانية نازانين زاجاري راتكليف المحتجزة في إيران .

وذكرت متحدثة باسم الحكومة البريطانية مساء اليوم الأربعاء أن جونسون رحب بفك الأساور الإلكترونية من قدم راتكليف التي أمضت عقوبة سجن لمدة خمسة أعوام بتهمة التجسس، لكنه قال إن من " غير المقبول تماما" ألا يتم السماح لها بالسفر إلى بريطانيا وتهديدها بمحاكمة جديدة.

وأضافت المتحدثة آن جونسون طالب بالإفراج عن مواطنين آخرين يحملون الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية الإيرانية.

من ناحية أخرى، دعا جونسون إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015، وقالت المتحدثة إن جونسون أكد مدى أهمية استفادة إيران من استعداد الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق، مشيرًا إلى أن بريطانيا ملتزمة بإنجاح الاتفاق النووي.

كانت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خرجت من الاتفاق في عام 2018 ، وانتهكت إيران الشروط الواردة في الاتفاق بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها وشددت العقوبات المفروضة عليها بالفعل.