أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير القصيم يدشن 3 مشاريع تقنية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس

Print
أكد اهتمام بالتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياج سوق العمل

أمير القصيم يدشن 3 مشاريع تقنية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن الحكومة الرشيدة – أيدها الله – تنتهج التوسع في التخصصات التعليمية والتقنية والمهنية بما يلبي احتياج سوق العمل ويوفر الفرص الوظيفية لطالبي العمل.

وتفصيلاً، أشار أمير القصيم إلى أن التوسع في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإيجاد تخصصات جديدة في الكليات التقنية بالمنطقة، يؤكد حرص القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030، واهتمام المؤسسة لتوفير كل التخصصات التدريبية المستهدفة.

جاء ذلك خلال إطلاقه لعدد من المشروعات التقنية والمهنية بالمنطقة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

واستمع الأمير فيصل بن مشعل إلى شرحٍ من مدير التدريب التقني والمهني، عن المشروعات التقنية والمهنية التي جرى إطلاقها، وشملت كلية السياحة بالقصيم بمحافظة الرس بمساحة إجمالية 30000 متر مربع، وتضم في مراحلها الأولى تخصص السفر والسياحة وتخصص إدارة الفعاليات، مشيراً إلى أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 1200 متدرب.

وأوضح "المذن" أن مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة عنيزة يقام على مساحة إجمالية بلغت 200 ألف متر مربع وتضم الكلية تخصصات المحاسبة والسياحة والفندقة كمرحلة أولى وفقاً لاحتياجات المرحلة لتمكين بنات الوطن لسد احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات، كاشفاً أن طاقتها الاستيعابية ستتجاوز أكثر من 2500 متدربة.

وشملت المشاريع أيضاً إطلاق مشروع بكالوريوس الأمن السيبراني في الكلية التقنية للبنين بمدينة بريدة الذي يستقطب خريجي مرحلة الدبلوم للكليات التقنية بالمنطقة وما يعادلها ويستقطب أيضاً العديد من منسوبي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لسد احتياجاتها من تلك التخصصات وتمكين منسوبيها من الالتحاق بتلك البرامج خلال الفترة المسائية.

أمير القصيم يدشن 3 مشاريع تقنية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس

أمير القصيم يدشن 3 مشاريع تقنية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس

أمير القصيم يدشن 3 مشاريع تقنية في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

"الدبيبة" يؤدي اليمين الدستورية إيذانًا ببدء الحكومة الليبية الجديدة مهامها

المبعوث الأممي يحث الحكومة الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

المبعوث الأممي يحث الحكومة الليبية على الإسراع بمعالجة التحديات

شبكة عيون الإخبارية