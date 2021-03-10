مجلس الأمن يدين بشدة العنف ضد المتظاهرين في ميانمار

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بيانًا رئاسيًا يدين فيه بشدة العنف ضد المتظاهرين في ميانمار، ويجدد دعوته للإفراج الفوري عن أعضاء حكومة ميانمار.

ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في ميانمار.

ورفض جيش ميانمار، الانتقادات الدولية لانقلابه على السلطة المنتخبة، وقام بقمع المظاهرات بالقوة كما كان يفعل في السابق.

وواصل المتظاهرون تحدي الجيش وتجمعوا في شتى أرجاء البلاد، وذكرت تقارير أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق الجموع في يانغون، كبرى المدن في البلاد.