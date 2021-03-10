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تمرين بحري سعودي فرنسي لتطوير قدرات عمليات الأمن

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تمرين بحري سعودي فرنسي لتطوير قدرات عمليات الأمن تمرين بحري سعودي فرنسي لتطوير قدرات عمليات الأمن

مصراوي Masrawy

07:59 م الأربعاء 10 مارس 2021

الرياض - (د ب أ)

نفذت القوات البحرية ونظيرتها الفرنسية التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض–21" الذي يهدف على تطوير قدرات عمليات الأمن البحري.

وقال بيان رسمي مقتضب اليوم الأربعاء، إن التمرين يأتي لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدراتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة. دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونفذت القوات البحرية السعودية بمشاركة البحرية الأمريكية وكاسحة الألغام البريطانية في يناير الماضي بمياه شرق الخليج مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري-21".

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