أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية"

Print
"الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية" "الوقاية أمان" تواصل تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات "الداخلية"
بالمركز الصحي بديوان الوزارة وكلية الملك فهد الأمنية

واصلت وزارة الداخلية اليوم, حملة "الوقاية أمان" من خلال تقديم لقاحات لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية، في المركز الصحي بديوان الوزارة، بإشراف فرق طبية متخصصة من الخدمات الطبية.

وجرى تجهيز المركز الصحي بديوان الوزارة لاستقبال المستفيدين والفرز البصري والتسجيل، مرورًا بعيادات خاصة تقدّم اللقاحات من خلالها، وانتهاءً بمناطق انتظار بعد التطعيم للاطمئنان على صحتهم قبل المغادرة.

كما واصل المركز الطبي بكلية الملك فهد الأمنية، تقديم لقاحات فيروس كورونا لطلبة الكلية، في إطار جهود الخدمات الطبية المكثفة لتنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، في (14) مركزًا معتمدة بمختلف مناطق ومدن المملكة، وعبر جولات ميدانية مستمرة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة خلال الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

شبكة عيون الإخبارية