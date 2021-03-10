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سلطنة عُمان تمدِّد تعليق دخول مواطني 10 دول إلى أراضيها

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سلطنة عُمان تمدِّد تعليق دخول مواطني 10 دول إلى أراضيها سلطنة عُمان تمدِّد تعليق دخول مواطني 10 دول إلى أراضيها
يستثني القرار المواطنين العائدين منها

سلطنة عُمان تمدِّد تعليق دخول مواطني 10 دول إلى أراضيها

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن السلطات قررت تمديد تعليق دخول مواطني عشر دول إلى البلاد حتى إشعار آخر؛ وذلك في إطار مساعيها لاحتواء تفشي .

وبيَّنت الوكالة أن القرار يشمل أيضًا القادمين لعُمان إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

وأضافت بأن القرار الصادر استثنى المواطنين العُمانيين العائدين من هذه الدول، والدبلوماسيين، والعاملين في القطاع الصحي وعائلاتهم. وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وكانت سلطنة عُمان قد أصدرت الشهر الماضي قرارًا بمنع دخول مواطني: السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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