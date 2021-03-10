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التعاون يتجاوز محطة "أبها" .. ويقفز لمربع الكبار

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بتسديدة سميحان النابت الرائعة

التعاون يتجاوز محطة

قاد سميحان النابت فريقه التعاون لانتصار ثمين على ضيفه أبها 1/0 ، دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محالات أصحاب الأرض لزيارة مرمى حارس أبها عبدالعالي امحمدي، وكان لهم ما أرادوا عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+45 بهدف أبيض (ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية var) عن طريق "كاكو".

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 71 خطف التعاون هدف السبق عن طريق تسديدة أرضية زاحفة من قدم سميحان النابت، كانت كافية لخطف النقاط الثلاث والحفاظ على النتيجة والقفز للمركز الرابع برصيد 35 نقطة، وبقي أبها في دائرة الخطر برصيد 28 نقطة في المركز الـ 11.

التعاون يتجاوز محطة

التعاون يتجاوز محطة

التعاون يتجاوز محطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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