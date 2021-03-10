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رياح وأمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

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رياح وأمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة رياح وأمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

مصراوي Masrawy

07:57 م الأربعاء 10 مارس 2021


كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة يومي الخميس والجمعة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الخميس 11 مارس:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الموج من 2.5 - 3.5 متر.

الجمعة 12 مارس:
- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة (40% تقريبا).
- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 3-4 متر.

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