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وزيرة البيئة تبحث مع السفير الياباني بالقاهرة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

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وزيرة البيئة تبحث مع السفير الياباني بالقاهرة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وزيرة البيئة تبحث مع السفير الياباني بالقاهرة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

مصراوي Masrawy

07:44 م الأربعاء 10 مارس 2021


كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث جهود وزارة البيئة في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات والدكتور باسل الخطيب مدير وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، عن تقديرها للتعاون المثمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) منذ 20 عاما في مجال البيئة، مشيرة إلى توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولمدة 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 3 ملايين دولار وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك بغرفة الصناعات.

وأوضحت أن الوزارة عملت على زيادة الوعي فيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية حيث كانت هناك حملات خاصة لها في الغردقة وحي وبمشاركة حملات تطوعية في بعض المحال، مشيرة إلى تخصيص دعم مالي تحت إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وألقت وزيرة البيئة الضوء على أهمية وجود شهادات خضراء للمنشآت التي تراعي استخدام بدائل الحقائب البلاستيك، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة: هناك نماذج لتجارب ناجحة لشركات محلية في مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتشجيعهم على عملية إعادة التدوير بمقابل مادي بمنشأة ناصر.

من جانبه أكد السفير الياباني على دعم اليابان لمصر في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لتنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام في .

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