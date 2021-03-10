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عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020

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عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020 عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020
قسم المختبر أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة

عيادات مستشفى بللحمر تخدم أكثر من 25 ألف مستفيد خلال 2020

كشف تقرير لمستشفى بللحمر العام، أن المستشفى أجرى خلال عام (2020م) 264 عملية جراحية، فيما راجع العيادات 25459 مراجعاً.

وفي التفاصيل، أوضح تقرير إحصائي لخدمات المستشفى خلال العام الميلادي الماضي؛ أن قسم المختبر بالمستشفى أجرى 88740 فحصاً مخبرياً و11369 فحص أشعة، إضافة إلى تقديم الخدمة الاجتماعية لـ9 حالات.

وأشار التقرير أن عدد الوصفات الطبية المصروفة من الصيدلية بلغت 13518 وصفة طبية، وبلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة 22925 وجبة غذائية.

وجاء في التقرير الإحصائي للمستشفى لعام 2020م أن عدد مراجعي عيادات الأسنان بلغ 1514 مستفيداً وفي مجال خدمة العيون 735 مستفيداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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