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لحماية هذه الفئات.. الصحة تطالب المواطنين بالتسجيل لحجز لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، بشأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأربعاء: الفئات الأكثر عرضة هم (الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس تليها الأطقم الطبية بشكل عام).

وأضافت الصحة، أن الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة حال حدوثها المصابين بأمراض مزمنة: (السكر، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض الصدرية المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، ومرضى نقص المناعة سواء بسبب أمراض وأدوية، ومرضى الأورام، وكبار السن).

وناشدت وزارة الصحة، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg لحجز اللقاح لهم وحمايتهم.

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