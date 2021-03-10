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مايا مرسي تستقبل منسقة الأمم المتحدة بمصر لبحث سبل التعاون

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مايا مرسي تستقبل منسقة الأمم المتحدة بمصر لبحث سبل التعاون مايا مرسي تستقبل منسقة الأمم المتحدة بمصر لبحث سبل التعاون

مصراوي Masrawy

07:36 م الأربعاء 10 مارس 2021


كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إيلينا بونوفا، منسقة الأمم المتحدة بمصر، والتي تزور المجلس لأول مرة منذ توليها منصبها الجديد، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأعربت مرسي في بيان لها، عن سعادتها بالتعاون معها خلال الفترة القادمة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات مثل الشمول المالي، ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت مرسي، الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

من جانبها، أشادت إيلينا بونوفا بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات، وبالأخص ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا.

وعرضت بونوفا، بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات والبرامج والأنشطة القائمه بالفعل.

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