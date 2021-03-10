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تحضيراً لكأس آسيا.. مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي بالقصيم

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تحضيراً لكأس آسيا.. مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي بالقصيم

بمناورة اختتم السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره بين الفريقين الأبيض والأخضر، الاستكشافي بمنطقة القصيم، والذي جاء في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب نادي التعاون، بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-0، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الرابعة.

وجاء هذا التجمّع الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

تحضيراً لكأس آسيا.. مناورة تختتم معسكر الأخضر الاستكشافي بالقصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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