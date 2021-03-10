حماس تعيد انتخاب يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي في غزة

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مصراوي Masrawy

غزة - (بي بي سي)

أسفرت نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس، عن احتفاظ يحيى السنوار بقيادة الحركة الإسلامية في قطاع غزة، وذلك بعد منافسة قوية مع نزار عوض الله القيادي بالحركة.

ورجحت نسبة الحسم بالأصوات فوز السنوار برئاسة المكتب السياسي للحركة في غزة على حساب عوض الله، وذلك بعد أن أُعيدت الانتخابات اليوم غداة عدم تمكن أي من المرشحين من حسم السباق الانتخابي.

وبذلك يكون السنوار رئيسًا لحماس بغزة لجولة ثانية، ووفقًا للقوانين الداخلية للحركة فإنه لن يُسمح له بالانتخاب لجولة ثالثة بعد 4 سنوات، مع إمكانية عودته لرئاسة الحركة بغزة في جولة لاحقة، ويكون له حق الترشح لرئاسة الحركة بشكل عام.

وشهدت الانتخابات أمس 3 جولات إعادة بسبب الاحتدام في المنافسة التي وصفتها حماس بـ "الودية" و"الأخوية".