سلطنة عمان تقرر تمديد تعليق دخولها القادمين من 10 دول بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا في سلطنة عمان، تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من عشر دول هي السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن القرار يستثنى منه المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

قررت اللجنة تمديد استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد لمدة أسبوعين آخرين تنتهي في ٢٥ مارس الجاري، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.