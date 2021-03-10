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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات غدًا

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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات غدًا وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات غدًا

مصراوي Masrawy

06:55 م الأربعاء 10 مارس 2021

تل أبيب - (بي بي سي)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس وزراء البلاد، بنيامين نتنياهو، سيزور الإمارات غدًا الخميس، في إطار تعزيز جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو الإمارات في الشهر الماضي قبل أن يتم إرجاء الزيارة بسبب تفشي .

ولم يصدر عن إسرائيل أو الإمارات أي تعليق رسمي عن تلك التقارير التي أشارت أيضًا إلى أن جدول الزيارة يشمل لقاء بين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا في العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما وبين إسرائيل بوساطة أمريكية، وهو الأمر الذي استنكره الفلسطينيون.

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