أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن بصدد الإعلان عن خطط لتوفير 100 مليون جرعة لقاح "جونسون آند جونسون"

Print
بايدن بصدد الإعلان عن خطط لتوفير 100 مليون جرعة لقاح "جونسون آند جونسون" بايدن بصدد الإعلان عن خطط لتوفير 100 مليون جرعة لقاح "جونسون آند جونسون"

مصراوي Masrawy

06:54 م الأربعاء 10 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن اليوم الأربعاء، اعتزامه توفير 100 مليون جرعة أخرى من لقاح الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" بنهاية هذا العام.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن قولهما إن بايدن سيصدر هذا الإعلان خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق اليوم مع مسؤولين تنفيذيين من شركة "جونسون آند جونسون" وشركة الأدوية العملاقة "ميرك"؛ الشركتان المتنافستان اللتان ستتحالفان لزيادة إنتاج لقاح "جونسون آند جونسون" المكون من جرعة واحدة، في صفقة توسط فيها البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الصفقة هو الحصول على ما يكفي لتطعيم الأطفال ضد كوفيد-19، وتحسبا للحاجة لإعطاء جرعات معززة أو إعادة تطوير اللقاح لمكافحة السلالات الناشئة من فيروس كورونا.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة سيكون لديها الآن ما يكفي من اللقاح بحلول نهاية مايو لتطعيم كل أمريكي بالغ، أي ما يقرب من 260 مليون شخص. لكن المسؤولين الكبيرين، الذين تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن الإدارة تحاول الاستعداد لتحديات غير متوقعة، بدءا من ظهور سلالات فيروسية خطيرة وانتهاءً بأعطال التصنيع التي قد تعطل إنتاج اللقاحات.

وقال المسؤولان إنهما يتوقعان تسليم الجرعات في وقت ما في النصف الثاني من هذا العام، وأضافا أن بايدن سيوجه المسؤولين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالتفاوض بشأن التفاصيل مع شركة "جونسون آند جونسون"، وأن إعلان اليوم سيكون بمثابة خطوة أولى.

ويأتي ذلك ليضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن تعاقدت الإدارة الأمريكية مع "جونسون آند جونسون" على إمداد البلاد بها بحلول نهاية يونيو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية