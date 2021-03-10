الأمم المتحدة تقدر عدد النازحين هربًا من الصراع في تيجراي بنحو 130 ألفًا

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا - (بي بي سي)



قالت الأمم المتحدة إن منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا وولايتي عفار وأمهرة المجاورتين شهدت نزوح أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص بسبب الصراع الذي شهدته المنطقة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص النازحين بسبب النزاع، حيث إنها كانت قادرة فقط على جمع البيانات في المواقع التي يمكن الوصول إليها.

ولا يشمل الرقم عشرات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن النازحين بحاجة إلى مأوى وطعام ومياه شرب نظيفة.

وانطلقت شرارة الصراع في تيجراي مستمرًا في نوفمبر الماضي، من العام الماضي عندما شنت القوات الحكومية وحلفاؤها هجوما على القوات المتمردة .