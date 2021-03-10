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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يرصد جهود الوزارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية من مصريين وأجانب تخصصوا في النصب على المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات اليكترونية احتيالية مزيفة أنشأوها وأرسلوا من خلالها طلبات صداقة بطريق عشوائية للمواطنين.

ويقوم أفراد تلك التشكيلات العصابية بالنصب على أصحاب تلك الحسابات بإيهامهم باستثمار مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد ولتحقيق ذلك تحصلوا منهم على مبالغ مالية كمصروفات شحن وتخليص جمركي لإرسال تلك المبالغ ثم يقوموا بالاستيلاء عليها.

ويقوم أفراد تلك التشكلات بإرسال رسائل نصية تفيد عثورهم على عملات ذهبية والحاجة إلى مبالغ مالية لاستخراجها من المقابر الأثرية، كما يقوموا بالاستيلاء على أرقام بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بعملاء البنوك وسحب مبالغ مالية منها.

وعقب ضبط تلك التشكيلات العصابية وجهت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تحذيرا للمواطنين:- عشان "مصلحتك تهمنا" لا تتعامل مع تلك الصفحات.