أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

احذروا قبول طلبات الصداقة من هؤلاء.. الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات ()

Print
احذروا قبول طلبات الصداقة من هؤلاء.. الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات (فيديو) احذروا قبول طلبات الصداقة من هؤلاء.. الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات ()

مصراوي Masrawy

07:04 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام يرصد جهود الوزارة في ضبط 3 تشكيلات عصابية من مصريين وأجانب تخصصوا في النصب على المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات اليكترونية احتيالية مزيفة أنشأوها وأرسلوا من خلالها طلبات صداقة بطريق عشوائية للمواطنين.

ويقوم أفراد تلك التشكيلات العصابية بالنصب على أصحاب تلك الحسابات بإيهامهم باستثمار مبالغ مالية كبيرة داخل البلاد ولتحقيق ذلك تحصلوا منهم على مبالغ مالية كمصروفات شحن وتخليص جمركي لإرسال تلك المبالغ ثم يقوموا بالاستيلاء عليها.

ويقوم أفراد تلك التشكلات بإرسال رسائل نصية تفيد عثورهم على عملات ذهبية والحاجة إلى مبالغ مالية لاستخراجها من المقابر الأثرية، كما يقوموا بالاستيلاء على أرقام بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بعملاء البنوك وسحب مبالغ مالية منها.

وعقب ضبط تلك التشكيلات العصابية وجهت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تحذيرا للمواطنين:- عشان "مصلحتك تهمنا" لا تتعامل مع تلك الصفحات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية

القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

"شقى عمرنا راح ومفيش تعويضات".. سكان عقار فيصل يروون أزمة مستحقاتهم مع صاحب البرج "فيديو"

"شقى عمرنا راح ومفيش تعويضات".. سكان عقار فيصل يروون أزمة مستحقاتهم مع صاحب البرج "فيديو"

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية