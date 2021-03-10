أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفود 3 دول تصل مطار القاهرة للمشاركة في حوار الأديان والثقافات

Print
وفود 3 دول تصل مطار القاهرة للمشاركة في حوار الأديان والثقافات وفود 3 دول تصل مطار القاهرة للمشاركة في حوار الأديان والثقافات

مصراوي Masrawy

06:56 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وفود من: تنزانيا، كينيا، والبرازيل، للمشاركة في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتنطلق فعاليات المؤتمر السبت المقبل، وتستضيفه القاهرة تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" برعاية الرئيس عبدالفتاح .

ووصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى من دولة تنزانيا يمثله الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بزنجبار، وحسين محمد عفيفي.

ومن دولة كينيا وصل عبدالقادر محمد سعيد المشرف العام على المركز الإسلامي بمدينة لامو بدولة كينيا، كما وصل من دولة البرازيل الدكتور عبدالحميد متولي رئيس مجلس الأئمة بالبرازيل.

كان في استقبال الوفود الدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والإرشاد الديني، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد عيد كيلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الوفود الدينية المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسؤولين بوزارة الأوقاف، ومن المقرر أن يشارك هؤلاء الضيوف اليوم في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية