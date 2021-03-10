وفود 3 دول تصل مطار القاهرة للمشاركة في حوار الأديان والثقافات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وفود من: تنزانيا، كينيا، والبرازيل، للمشاركة في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتنطلق فعاليات المؤتمر السبت المقبل، وتستضيفه القاهرة تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى من دولة تنزانيا يمثله الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بزنجبار، وحسين محمد عفيفي.

ومن دولة كينيا وصل عبدالقادر محمد سعيد المشرف العام على المركز الإسلامي بمدينة لامو بدولة كينيا، كما وصل من دولة البرازيل الدكتور عبدالحميد متولي رئيس مجلس الأئمة بالبرازيل.

كان في استقبال الوفود الدكتور أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة والإرشاد الديني، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد عيد كيلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الوفود الدينية المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم مسؤولين بوزارة الأوقاف، ومن المقرر أن يشارك هؤلاء الضيوف اليوم في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب.​