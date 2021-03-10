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تنظيم الجامعات والعفو عن مسجونين.. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

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تنظيم الجامعات والعفو عن مسجونين.. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي تنظيم الجامعات والعفو عن مسجونين.. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

مصراوي Masrawy

06:49 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على 7 قرارات أبرزها قانون تنظيم الجامعات، وتعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وقوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 74، المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعا.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.​

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