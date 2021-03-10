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البابا تواضروس يشهد احتفالية إطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدير الأنبا بيشوي

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البابا تواضروس يشهد احتفالية إطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدير الأنبا بيشوي البابا تواضروس يشهد احتفالية إطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدير الأنبا بيشوي

مصراوي Masrawy

06:45 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مينا غالى

بدأت احتفالية إطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بمركز اللوجوس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك في الاحتفالية لفيف من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، فيما قام أحد الكهنة المسؤولين عن الموقع بشرح كافة تفاصيله وما يحويه من أبواب ومعلومات.

وترأس البابا تواضروس صباح اليوم، قداس إعداد زيت الميرون المقدس من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث وصل البابا تواضروس كنيسة الدير التي يشهدها القداس وسط موكب من الأساقفة والرهبان، ويستمر إعداد الميرون أيضًا حتى الخميس.

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