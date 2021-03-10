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البرلمان الليبي ينشر قائمة رسمية بوزراء حكومة الوحدة الوطنية

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البرلمان الليبي ينشر قائمة رسمية بوزراء حكومة الوحدة الوطنية البرلمان الليبي ينشر قائمة رسمية بوزراء حكومة الوحدة الوطنية

مصراوي Masrawy

06:32 م الأربعاء 10 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

نشر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، قائمة رسمية بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي نالت ثقة المجلس بأغلبية 132 صوتا في وقت سابق الأربعاء.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن التشكيل ضم 35 وزيرا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي. وتولى رئيس منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية.

وحازت النساء 5 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشؤون الاجتماعية، و مبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

وتولى منصب نائب رئيس الوزراء حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، ونائب رئيس الوزراء رمضان أحمد بوجناح، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد عبدالرزاق طاهر المريمي، وزير الموارد المائية طارق عبدالسلام مصطفى أبوقيقة، وزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان حسن، ووزير الرياضة عبدالشفيع حسين محمد الجويفي، ووزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنة، وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء محمد المنقوش، وزير الصحة علي محمد مفتاح الزناتي، وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي تکي، ووزير الداخلية خالد التيجاني مازن، وزير البيئة إبراهيم العربي منير، ووزير العمل والتأهيل على العابد الرضاء أبو عزوم، ووزير الشئون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان اوكي، ووزير الدفاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية (مؤقتا)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد عبدالنبي القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، وزير الصناعة والمعادن أحمد علي محمد عمر، ووزير العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح صالح محمد الخوجة.

وتولى منصب وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر محمد محمد الغاوي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، ووزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد علي محمد الحويج، ووزير النفط والغاز محمد أحمد محمد عون، ووزير المالية خالد المبروك عبدالله، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد عمار اللافي، ووزير الدولة لشؤون الهجرة الجديد معتوق اجديد، ووزير الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.

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