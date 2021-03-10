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وزير المالية يكرم مأمور جمارك بالمطار لتسجيله عدة "الضبطيات" في زمن قياسي

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وزير المالية يكرم مأمور جمارك بالمطار لتسجيله عدة "الضبطيات" في زمن قياسي وزير المالية يكرم مأمور جمارك بالمطار لتسجيله عدة "الضبطيات" في زمن قياسي

مصراوي Masrawy

06:39 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، هيثم رجب الدمرداش، أحد شباب مأموري الجمارك المتميزين بمطار القاهرة الدولي، تقديرًا لتفانيه في أداء واجباته الوظيفية، حيث نجح في تسجيل العديد من "الضبطيات" في زمن قياسي، ليصبح نموذجًا، باعتباره أحد "صقور الجمارك" الشرفاء الذين يدركون خطورة موقعهم وأهمية دورهم الوطني، ويعكفون على إحباط أي محاولات للتهريب، على النحو الذي يُسهم في حماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وأكد الوزير، على تقديره لما يقوم به رجال الجمارك من أبناء الشرفاء، خاصة الكفاءات الشابة النابهة التي تتحلى بأعلى درجات اليقظة، والدقة في ممارسة واجباتها الوظيفية، ليُسهموا بشكل فعَّال في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية، بما يُساعد في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية، إلى حرصه على تكريم الموظفين المتميزين بمختلف المصالح والقطاعات التابعة لوزارة المالية؛ لإرساء بيئة عمل محفزة للنجاح والتفاني في أداء الواجبات الوظيفية بمنتهى الجدية والإخلاص.

وشدد الوزير على اهتمامه بمحور التنمية البشرية بمصلحة الجمارك، في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يؤدي إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن الكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحلِّق في سماء العالمية.

كما أكد على اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه في خدمة وطنهم.

حضر التكريم إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ومصطفى السيد محمد مدير جمرك مطار القاهرة.

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