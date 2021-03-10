"سياحة النواب" تكشف تفاصيل اجتماعها مع وزيري النقل والآثار

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إنه من الضروري تحقيق التعاون مع وزارة النقل نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع موسع مع وزارتي السياحة والآثار والنقل لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات الجارية التي تقوم بها وزارة النقل لدفع الحركة السياحية ودعم قطاع السياحة.

حذر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب: التطورات التي تشهدها وزارة النقل بكافة قطاعاتها والبنية التحتية والمنظومة العالمية لشبكة الطرق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا المجال سيكون له مردود إيجابي قوي ينعكس على قطاع السياحة والآثار.

وأوضحت أن قطاع النقل من القطاعات المهمة التي لها دور كبير في دعم قطاع السياحة، وذلك من خلال خطة الوزارة وتنفيذها عدة مشروعات ستدعم هذا المجال مثل منظومة القطار الكهربائي السريع والتي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية.

وأضافت رئيس سياحة وطيران النواب، أنه تم مناقشة إعادة تشغيل العبارة بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ورفع كفاءة كبائن النوم بالقطارات وضرورة وجود مطعم بالقطار، وأن القطار السريع سيربط المناطق السياحية ببعضها، وتطرقت المناقشات مع وزير النقل للمعوقات التي تواجه المراكب النيلية للوصول إلى حل عادل لا يبخس حق الطرفين.

وتابعت: تم مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة مع القيام بتطوير بعض المراسي النيلية بالمحافظات الواقعة في مسارها وكيفية الاستفادة المثلى من المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.​