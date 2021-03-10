نجاح مميز لمبادرة "جاهز" لدعم أكثر من 3 آلاف مطعم محلي

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بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة مشاهير وعدة منشآت

سجّلت مبادرة شركة "جاهز" الدولية في حملة دعم المطاعم المحلية، نتائج باهرة؛ حيث حظيت بمشاركة مجتمعية واسعة النطاق، إذ ارتفع "الهاشتاق" الخاص بالحملة ليكون الأول على مستوى السعودية في موقع "تويتر"، وذلك في وقت ذروة التطبيق، والتي تتراوح بين الساعة ١٠-١٢ مساءً.

وشارك المغردون المؤثرون وبقية المواطنين في الحملة الوطنية؛ وذلك إيماناً منهم بدور المجتمع في دعم أبنائه، وحرصاً منهم على مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وقدّر تطبيق "تويتر" حسب إحصاءاته الرقمية أن المشاركين في الهاشتاق تجاوز أكثر من 20 ألف مشارك، وعدد المتفاعلين مع الحملة بشكل عام تجاوز أكثر من 5 ملايين تفاعل، مما أكسب الحملة صبغة وطنية، جعلها تحظى بمتابعة منقطعة النظير.

وشارك في المبادرة عدد من المشاهير من كتّاب الرأي الرياضي والصحفيين ذوي الحس الوطني، وكذلك بعض المشاهير، وعدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج التلفزيونية، كما حظيت بمتابعة ومشاركة من قبل عدد من المؤثرين الاجتماعيين وسيدات الأعمال والمهتمين بالاستثمارات في المشاريع المتوسطة والصغيرة.

كما شارك عدد من الجهات الحكومية والتجارية؛ من أهمها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والتي نشرت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أن "جاهز" دائماً ما تقدم المبادرات المجتمعية المتميزة، كما حصل في مبادرة مين صاحب المطعم، وتلتها في هذه المبادرة المهمة لدعم المطاعم المحلية.

من جهته، نوه الرئيس التنفيذي لـ"جاهز" المهندس غصاب المنديل مشاركة الشركات الصديقة في هذه الحملة المجتمعية، مؤكداً حرص "جاهز" على الدوام بتقديم كل أنواع الدعم للشباب السعودي، حتى نسهم جميعاً في تحقيق رؤية سمو ولي العهد 2030 ونحن في "جاهز" داعمون لهذه الرؤية وما يخدمها بشكل عام.