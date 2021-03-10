في يوم المرأة العالمي.. ريم العمير لـ"سبق": لأن وطني عظيم فخورة بسعوديتي

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قالت: أشعر بالفخر للدعم الذي توليه القيادة للمرأة

أبدت السكرتير الثالث بوفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير، احتفاءها وسعادتها وفخرها في يوم المرأة العالمي، بالإنجازات التي تُحقّقها المرأة السعودية بدعم من القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة أولوية؛ حيث سخرت البيئة التي تدعم تحقيق المرأة لطموحاتها وأهدافها والوصول لإمكاناتها كاملة في ظل رؤية المملكة 2030.

وقالت في تصريحٍ لـ"سبق": "كدبلوماسية سعودية، أشعر بالفخر في كل مناسبة أمثّل فيها وطني، ويزيدني شرفاً وإصراراً الدعم الذي ألقاه من حكومة بلادي وأفراد مجتمعي".

وأضافت "العمير": "إني كلي فخر لكوني امرأة سعودية وأشعر بسعادة فائقة لكوني أعيش زمن التمكين الفعلي للمرأة وتحقيق الإنجازات والمساهمة في بناء ونهضة الوطن".

وختمت تصريحها بقولها: "في هذا اليوم وكل يوم، تحية واحترام لكل امرأة طموحة تسعى لتحقيق ذاتها وبناء قدراتها، لكل امرأة تشق طريق النجاح لتصل للقمة".