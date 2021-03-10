إثيوبيا: إصدار تقريرًا عن تحطم طائرة "بوينج" قريبًا

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أديس أبابا - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل الإثيوبية اليوم الأربعاء أن البلاد تعتزم نشر تقرير تحقيق نهائيا بشأن حادث التحطم الدموي لطائرة "بوينج 737 ماكس" في المستقبل القريب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعاقت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا استمرار التحقيق في السبب الذي أدى لتحطم الطائرة في 10 مارس 2019 خارج العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة النقل في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن المكتب الإثيوبي للتحقيق في الحوادث "في المرحلة الأخيرة لإصدار التقرير".

وسبق تحطم الطائرة الاثيوبية حادث مماثل تعرضت له طائرة إندونيسية من نفس الطراز في أكتوبر عام 2018، وأسفر الحادثان عن مقتل أكثر من 340 شخصًا.

وعقب حادث الطائرة الإثيوبية تم وقف تحليق طائرات بوينج 737ماكس .