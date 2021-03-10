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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، مساء الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية ستؤدي اليمين الدستورية الإثنين القادم في مدينة بنغازي، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد الدبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.