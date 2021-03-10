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رجل يلقي زجاجات حارقة على السفارة الصينية في برلين

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رجل يلقي زجاجات حارقة على السفارة الصينية في برلين رجل يلقي زجاجات حارقة على السفارة الصينية في برلين

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 10 مارس 2021

برلين - (د ب أ)

ألقى رجل عدة زجاجات حارقة على السفارة الصينية في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقًا للشواهد الأولية، فقد تحطمت الزجاجات صباح اليوم الأربعاء على سور تابع لمبنى السفارة، كما ذكرت الشرطة. وأطفأ عاملون الزجاجات دون أن تقع إصابة لأحد.

وألقى موظفو شركة أمن القبض على الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، بالقرب من السفارة إلى حين قدوم الشرطة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن دافع الرجل غير معروف بعد، وقد تولى قسم حماية الدولة في الشرطة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية، التحقيق في الواقعة.

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