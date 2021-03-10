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العربي لحقوق الإنسان: تمكين المرأة مؤشر إيجابي في السجل الحقوقي المصري

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العربي لحقوق الإنسان: تمكين المرأة مؤشر إيجابي في السجل الحقوقي المصري العربي لحقوق الإنسان: تمكين المرأة مؤشر إيجابي في السجل الحقوقي المصري

مصراوي Masrawy

06:06 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أشاد المجلس العربي لحقوق الإنسان باستمرار الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح في استكمال الالتزام بالحق في المساواة وتمكين المرأة بعد ثبوت قدراتها وكفاءتها عبر تقلدها لمختلف وأرفع المهن و المناصب.

وقال عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استمرار تمكين المرأة في تقلد الوظائف بمجلس الدولة والقضاء المصري تدل على مؤشرات إيجابية في السجل الحقوقي المصري وتمثل تجارب جادة في أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في المساواة.

وأضاف عبدالجواد، في بيان للمجلس بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، إن الفريق المعني بالمجلس الذي يتابع تعليمات وتقييمات العديد من لجان المرأة بالمنظمات الإقليمية والدولية داخل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والمعنية بحقوق الإنسان انتهى في تقاريره إلى تأكيد ونجاح واستكمال التجربة المصرية في تمكين المرأة بتقلدها أرفع المناصب القيادية بالدولة بما ساهم في تقديم نماذج متعددة في العديد من المناصب الدولية بالأمم المتحدة وغيرها لجدارتهن.

وأكد عبدالجواد أحمد، على أن التقرير تضمن وتوصل إلى أن البيانات والتقارير الصادرة عن العديد من لجان المرأة والمنظمات الدولية عن أوضاع المرأة العربية أن سباقة في مساواة المرأة بالرجال بتضمين دستورها كافة المواثيق والمعاهدات التي تحرص علي حق المساواة وعدم التمييز ضد المرأة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمكين المرأة و بإصداره توجيهات بضرورة تمكين المرأة من الالتحاق بالقضاء المصري ومجلس الدولة استكمالا لمبادرات نجاح سابقة وثبوت جدارتها في العمل في سلك القضاء والنيابة الإدارية.​

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مصراوي Masrawy

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