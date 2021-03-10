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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.

ووفقا للمقترح الذي تمت الموافقة عليه، سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021، كما سيتم تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%، بينما سيتم تخفيض الغرامة بنسبة30% من قيمتها في حالة سدادها خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021.

وأكد مجلس الوزراء، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن.

كما يأتي في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.​