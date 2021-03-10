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حازوا سبائك ذهب وأقراص مخدرة.. إحالة عاطلين بعين شمس للجنايات

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حازوا سبائك ذهب وأقراص مخدرة.. إحالة عاطلين بعين شمس للجنايات حازوا سبائك ذهب وأقراص مخدرة.. إحالة عاطلين بعين شمس للجنايات

مصراوي Masrawy

06:22 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة عاطلين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى منطقة عين شمس على عملائهما.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقي القبض على عاطلين بحوزتهما 260 قرصا مخدرا، و564 سبيكة ذهبية مقلدة فى عين شمس وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، تمكن من ضبط عاطل، وبحوزته 60 قرصا مخدرا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته 200 قرص مخدر، و564 قطعة صفراء اللون "تشبه السبائك الذهبية"، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول.

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