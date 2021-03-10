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التحالف الدولي: القوات العراقية قادرة على القضاء على فلول "داعش"

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التحالف الدولي: القوات العراقية قادرة على القضاء على فلول "داعش" التحالف الدولي: القوات العراقية قادرة على القضاء على فلول "داعش"

مصراوي Masrawy

05:49 م الأربعاء 10 مارس 2021

العراق - (أ ش أ)

أكد التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، قدرة القوات العراقية على إجراء عمليات مستقلة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقید واین ماروتو، قوله إن "الضربات الجوية التي حدثت مؤخرًا، هي بطلب من العراقية وقضت على عشرة من إرهابيي داعش في الموصل وصلاح الدين"، مضيفًا "مستمرون بدعم القوات العراقية عندما يطلبون مساندة وقصف جوي".

وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي قامت القوات الجوية العراقية بضربات، وقامت قوات الأمن بواجبات على الأرض"، لافتًا الى أن تلك العمليات تظهر مدى جاهزية القوات الجوية والبرية العراقية.

وأشار إلى أن القوات العراقية قادرة على تنفيذ واجباتها دون الحاجة إلى الدعم في بعض الضربات النوعية.

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