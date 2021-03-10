ترحيب عربي ودولي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة

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مصراوي Masrawy

ليبيا - (أ ش أ)

رحبت العديد من الدول حول العالم اليوم الأربعاء، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حيث وافق مجلس النواب الليبي، اليوم على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية كبيرة وصلت إلى 132 عضوًا.

وهنأت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، ليبيا حكومةً وشعباً، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ونقلت الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمنح الثقة لحكومة موحدة جديدة، مهنئة الشعب الليبي بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدة بقيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم، ودعم مصالح، وطنهم، وشعبهم، قائلة :"بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل".

وهنأ رئيس تونس قيس سعيد خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، بمناسبة نيل حكومة الوحدة ثقة مجلس النواب بالأغلبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن الاتصال "بحث أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وعلى الصعيد العالمي هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ونقلت السفارة الفرنسية في ليبيا، تهاني ماكرون وأمنياته بنجاح الدبيبة "من أجل ليبيا، موحدة ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة ومتجهة نحو الانتخابات".

فيما هنأت السفارة كلا من مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، والدبيبة، على منح الثقة للحكومة الجديدة، «في هذا اليوم التاريخي».

وفي السياق ذاته.. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، اليوم الأربعاء، "إن بإمكان حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاعتماد على "الدعم الكامل" من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار، وستكون المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات من التحديات المركزية".

ومن جانبه، هنأ السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، الليبيين بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الثقة الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر القادم.

كما هنأ السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحصولها على الثقة من مجلس النواب، مؤكدا أن التصويت التاريخي برهان على الوحدة الوطنية ووعد للمستقبل.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة وتاريخية الآن ومسؤولية أمام الحكومة الجديدة والبلاد بالكامل، مشددا على أن ألمانيا ستواصل الوقوف بجانب الليبيين.

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد الدبيبة بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.