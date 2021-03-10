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برلماني ليبي: تم تغيير 3 وزراء قبل منح الثقة للحكومة

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برلماني ليبي: تم تغيير 3 وزراء قبل منح الثقة للحكومة برلماني ليبي: تم تغيير 3 وزراء قبل منح الثقة للحكومة

مصراوي Masrawy

05:27 م الأربعاء 10 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ)

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض "إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قام اليوم الأربعاء بتغيير ثلاث حقائب وزارية قبل التصويت على منح الثقة لحكومته الذي تم في جلسة اليوم".

وكشف الرعيض في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،عن الحقائب الثلاث، مبينا أن الدبيبة سمى "نجلاء المنقوش" وزيرا للخارجية، وقام بتغيير شاغل منصب وزير الاقتصاد التي منحت أمس لـ"عمر تنتوش"، ليقوم اليوم بتسمية "محمد الحويج" بديلا عنه .

كما قام الدبيبة بشطب اسم "كامل الحاسي" من وزارة التخطيط واستبداله بـ"فاخر أبو فرنه".

وأكد الرعيض استمرار رئيس في شغل منصب وزير الدفاع لحين الوصول لتفاهم حول الوزارة.

وأشار الرعيض إلى تحديد البرلمان يوم الاثنين القادم موعدا لجلسة أداء اليمين القانونية للحكومة في جلسة ستعقد بمدينة بنغازي "المقر الدائم للبرلمان".

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