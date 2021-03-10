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المغرب: القبض على أعضاء متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية

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المغرب: القبض على أعضاء شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية المغرب: القبض على أعضاء متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 10 مارس 2021

المغرب - (أ ش أ)

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة (الدرك الملكي)، من القبض على أعضاء متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية من خلال الدخول إلى الشبكة المظلمة التي تحتوي على حسابات الشركات العالمية.

وتمكنت السلطات من الكشف عن هذه الشبكة بعد تقديم شكاوى من مركز النقديات بمدينة الدار البيضاء، يطلب فيها إجراء تحريات حول عمليات مشبوهة تمت في وقت وجيز، وتضمنت الشكوى الأماكن التي تمت خلالها العمليات التي يشتبه في كونها سرقات لحسابات بنكية دولية.

كما تمكنت السلطات من خلال تحديد مكان إجراء هذه العمليات، من القبض على مساعد صيدلاني تبين أنه أجرى عدة عمليات، وألقت السلطات القبض على ستة أشخاص يعملون بمحطات للوقود، كانوا يعمدون إلى تحويل اعتمادات مالية عبر استغلال الصراف الآلي.

وأسفر التحقيق مع الأشخاص المقبوض عليهم عن تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين، يشتبه في كونهم المتهمين الرئيسيين في عمليات سرقات الحسابات البنكية التي تمت.

وأحالت سلطات الأمن المغربي الـ11 شخصًا الذين تم القبض عليهم في هذه العملية على النيابة العامة التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق في اتهامات بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.

وكان المتهمون، وفق التحريات الأمنية، يعمدون إلى اقتناء مشتريات مختلفة من محلات تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة.

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مصراوي Masrawy

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