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"وام" تبرز تأكيد أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري

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"وام" تبرز تأكيد السيسي أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري "وام" تبرز تأكيد أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصري

مصراوي Masrawy

05:23 م الأربعاء 10 مارس 2021

الإمارات - (أ ش أ)

أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، إعراب الرئيس عبدالفتاح ، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفها بجانب ، وتأكيده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

ونقلت (وام) عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله -في كلمته أمس- "نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للاشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".

ونوهت (وام) بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة عبر التاريخ، وتشديده على أن مصر تسعى دائما لتطوير هذه العلاقات وجعلها مستقرة، وأن هذا هو النهج المصري في العلاقات مع الأشقاء العرب في ظروف الاتفاق أو الاختلاف.

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