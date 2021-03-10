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هيئة أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 571 ألف الشهر المقبل

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هيئة أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 571 ألف الشهر المقبل هيئة أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 571 ألف الشهر المقبل

مصراوي Masrawy

05:22 م الأربعاء 10 مارس 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إنها تتوقع بلوغ عدد الوفيات الإجمالية جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من 547 ألفا إلى 571 ألف شخص بحلول 3 أبريل المقبل.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن عدد حالات الوفاة الإجمالية نتيجة المرض في الولايات المتحدة وصلت حتى الآن إلى 527 ألفا و705 أشخاص على الأقل.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 29.2 مليون شخص.

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مصراوي Masrawy

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