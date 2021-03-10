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"قصور الثقافة" تعرض "البير" على مسرح "السادات"

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"قصور الثقافة" تعرض "البير" على مسرح "السادات" "قصور الثقافة" تعرض "البير" على مسرح "السادات"

مصراوي Masrawy

05:40 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة المنوفية، العرض المسرحي "البير" على مسرح وسينما مدينة السادات.

وتدور أحداث العرض حول غابة السعادة، وكيف تعاهدت فيها الحيوانات أن تعيش في سعادة وسلام، لا صراع ولا خداع، فيما تتعرض الغابة لموجة شديدة من الجفاف، وتوقف المطر، وجفت الأنهار، وعز .

والعرض من تأليف وأشعار علاء الكاشف، وإخراج يوسف النقيب، وموسيقى وألحان علي سعيد، وديكور وماسكات أحمد أبو طالب، وبطولة أعضاء الفرقة المسرحية لقصر ثقافة الطفل أحمد عباس، وفاطمة رفعت، ومحمد زغلول، ومحمود رشاد، ورغدة أبو الخير، وسلمى إبراهيم، وعلاء دياب، ويحيى عبد الله، وشريف القاضي، وهند الشرقاوي، ودنيا بدران، وأسر بدران، فاطمة فؤاد، حبيبة أحمد، وكتاكيت غابة السعادة: الطفلة دارين المحراث، ليليان كرم، جني حسن، ريتال سامي، أحمد سامي.

يذكر أن العرض يستمر حتى غد الخميس (11 مارس الجاري)، ويستكمل بعد ذلك يوم الخميس من كل أسبوع حتى ٢٢ أبريل القادم.​

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مصراوي Masrawy

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