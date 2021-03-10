أخبار عاجلة

نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة -
"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الصحة يتفقد القنفذة والعرضيات ويستمع إلى مطالب الأهالي

Print
خدمات متنوعة مطلوبة على مستوى التخصصات الرئيسة

وزير الصحة يتفقد القنفذة والعرضيات ويستمع إلى مطالب الأهالي

استمع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمطالب الأهالي في محافظتي القنفذة والعرضيات خلال زيارته للمنطقة اليوم الاربعاء، وفي مقدمتهم شيوخ واعيان وإعلاميو المنطقة الذين طالبوا بتنفيذ المستشفى التخصصي "سعة 500 سرير"، الذي سبق أن أمر باعتماده الملك عبدالله، وكذلك تنفيذ مستشفى للولادة والأطفال، واعتماد مركز لطب الأسنان، لكون المركز الحالي مغلقاً، في ظل عدم وجود بدائل أخرى بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وتضمنت المطالبات الإشارة إلى عدم وجود بعض التخصصات الرئيسة كتقويم الأسنان والتركيبات وزراعة الأسنان، علمًا بأنه تم تخصيص مشروع بسعة 50 كرسي أسنان.

وشملت المطالبات "توفير مختبر مرجعي بكافة التخصصات، وحدة القسطرة القلبية والتي تعد أهم متطلبات المحافظة، لكون التحويل من المحافظة لمراكز القلب المتخصصة في مكة وجدة يومياً بسبب كثرة مصابي الجلطات القلبية، في ظل عدم توفر مركز للقلب ووحدة مخ وأعصاب.

وقال الأهالي إن المحافظة بكامل مستشفياتها تفتقر إلى تخصص المخ والأعصاب بشقيه الباطني والجراحي ما يستدعي التحويل لمكة وجدة وهذه معاناة قد تفقد المريض حياته بسبب بعد المسافة التي تتجاوز 400 كم.

وطالبوا بوحدة متكاملة، موضحين أن قوائم الانتظار لعمليات العيون كثيرة في ظل وجود طبيب واحد متخصص.

وناشدوا توفير مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل متكامل بجميع الأجهزة الوظيفية والطبيعية والتخاطب، نظرًا لأن الوضع بالمركز الحالي غير مرضٍ بسبب عدم تكامل الخدمات وضيق المساحة وصعوبة الوصول إليه، ولكونه ليس في حرم المستشفى.

وتضمنت المطالب كذلك وحدة للأورام السرطانية والتي تعد أيضاً من الوحدات المهمة لأهالي المحافظة.

وقد طالب أهالي محافظة العرضيات التابعة صحيًا لمحافظة القنفذة، من خلال ممثلهم الشيخ عبدالرحمن بن حسن وهاس، وزير الصحة بتلبية احتياجات مستشفى ثريبان العام، وإنهاء معاناة الأهالي بسبب نقص تلك الخدمات الصحية، ومن أهمها تشغيل قسم العمليات وتزويد المستشفى بالأشعة المقطعية والتلفزيونية وتوسعة قسم الطوارئ وزيادة قدراته التشغيلية.

وشملت المطالبات تشغيل عيادات العيون، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، افتتاح قسم العلاج الطبيعي، الاستفادة من المبنى الحكومي للوحدة الصحية المدرسية المسلم رسميًا لوزارة الصحة، ليكون مركزاً لطب الأسنان والعلاج الطبيعي بمحافظة العرضيات.

وزير الصحة يتفقد القنفذة والعرضيات ويستمع إلى مطالب الأهالي

وزير الصحة يتفقد القنفذة والعرضيات ويستمع إلى مطالب الأهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. طبيب يكشف سر "طفلة الشعر الأبيض والعيون المختلفة" في الأقصر

فيديو.. طبيب يكشف سر "طفلة الشعر الأبيض والعيون المختلفة" في الأقصر

إجراء 104 جراحات عيون بالمجان لأهالي قرى جنوب بورسعيد

إجراء 104 جراحات عيون بالمجان لأهالي قرى جنوب بورسعيد

القوات المسلحة تعلن استضافة خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي.. 13 مارس

القوات المسلحة تعلن استضافة خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي.. 13 مارس

4 ضحايا في تصادم 3 سيارات على طريق "النفق - عيون موسى"

4 ضحايا في تصادم 3 سيارات على طريق "النفق - عيون موسى"

شبكة عيون الإخبارية