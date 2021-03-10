غدًا.. الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وتحييها فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة مساء غد الخميس على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أشهر الابتهالات والأناشيد الدينية منها:"نور نور ، ما شممت الورد ، يا إله الكون يا سندى ، سلامى علي طيبة ، روضة الهادى ، صلوا عليه ، عليك سلام الله ، محمد يا رسول الله ، يارب أنا العبد الفاني، حوزت البها، يا رسول الله أجرنا، السدره (صاحب المعراج) ،اشهدوا وأسماء الله الحسني".. أداء كل من حسام صقر،إبراهيم فاروق،أشرف زيدان، محمد عبد التواب،أحمد بكر، محمد الجزار، حاتم زايد، باسم عبد الوهاب وبلال مختار.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد والابتهالات الدينية.

وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان من خلال برنامج الأوبرا الرمضاني إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.