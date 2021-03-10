وفود من تنزانيا وكينيا والبرازيل تصل مطار القاهرة للمشاركة في حوار الأديان والثقافات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وفود من تنزانيا وكينيا والبرازيل؛ في زيارة للبلاد للمشاركة في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تبدأ فعالياته يوم السبت المقبل بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، تحت عنوان (حوار الأديان والثقافات) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل المطار وفد رفيع المستوى من دولة تنزانيا، يمثله الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بزنجبار، وحسين محمد عفيفي، ومن دولة كينيا وصل عبد القادر محمد سعيد المشرف العام على المركز الإسلامي بمدينة لامو بدولة كينيا، ووصل من دولة البرازيل الدكتور عبد الحميد متولي رئيس مجلس الأئمة بالبرازيل.

وكان في استقبال الوفود الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة والإرشاد الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد عيد كيلاني رئيس الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف.

ويشارك هؤلاء الضيوف في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب، وقد تم إنهاء إجراءات وصول الوفود من استراحة كبار الزوار بالمطار.