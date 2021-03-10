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الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري

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الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري

مصراوي Masrawy

05:21 م الأربعاء 10 مارس 2021

فلسطين - (أ ش أ)

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، أوراق اعتماد السفير طارق طايل، سفير جمهورية العربية لدى فلسطين خلفًا للسفير عصام الدين عاشور.

وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله - حسبما أفادت الرئاسة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء - وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

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