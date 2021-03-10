"إغاثي" الملك يوزع 694 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين باليمن

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مستشفى كرى بمأرب يقدم خدماته لأكثر من 29 ألف مستفيد في فبراير

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 694 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة شملت مديريات: ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، استفاد منها 19,394 فرداً.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

على جانب آخر قدم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر فبراير 2021م لـ29.635 مستفيداً، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الشهري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 3.496 مراجعاً، فيما صُرفت الأدوية لـ2.503 أشخاص، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 1.095 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.600 شخص، وقسم الأشعة 5.233 فرداً، وقسم المختبر 5.606 حالات، وقسم التنويم 788 مريضاً، فيما أجريت 270 عملية جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 9.044 شخصاً.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم أكثر من 735 مليون دولار أمريكي لدعم 266 مشروعاً صحيّاً في اليمن الشقيق.