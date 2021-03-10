أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يستعرض ووزير خارجية العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

Print
بحثا بالرياض مجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات

ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

‬اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

وفي بداية الاجتماع، رحّب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

روسيا تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

وزير خارجية روسيا ونظيره المجري يبحثان إمدادات لقاح "سبوتنيك V" لبودابست

وزير خارجية روسيا ونظيره المجري يبحثان إمدادات لقاح "سبوتنيك V" لبودابست

حركة طالبان تؤكد مشاركتها في قمة روسيا للسلام في أفغانستان

حركة طالبان تؤكد مشاركتها في قمة روسيا للسلام في أفغانستان

روسيا تحجم إيران في سوريا.. طرد من حقلي نفط وغاز

روسيا تحجم إيران في سوريا.. طرد من حقلي نفط وغاز

شبكة عيون الإخبارية